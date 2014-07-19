Il Cis della Calabria presenta “Cuba, suoni, colori e immagini dall’isola Caraibica”

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria propone un viaggio tra suoni e immagini dell'isola caraibica, con musica dal vivo e un'introduzione storica

Per il ciclo “I grandi viaggi nel mondo”, lunedì 21 Luglio 2014, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta “Cuba, suoni, colori e immagini dall’isola Caraibica”. Coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del sodalizio che organizza l’evento. Introduzione storica a cura di Pasquale Amato, Professore universitario di Storia Contemporanea. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, attraverso slides, realizzate durante un recente viaggio, illustrerà i luoghi più belli e incantevoli dell’isola.

Durante l’incontro il percussionista Francesco Surace (Panchito) eseguirà, dal vivo, alcuni motivi della musica tradizionale cubana. Cuba “La Isla Grande” è la più celebre isola dei Caraibi, situata a Sud della Florida (Stati Uniti d’America) e a Est della penisola dello Yucatàn (Messico). E’ l’isola più vasta delle Grandi Antille, tra l’oceano Atlantico e il mar dei Caraibi.

Ricca di incantevole bellezza, Cuba non è solo spiagge di finissima sabbia bianca, ma, anche, una terra di miti letterari e politici. L’Avana, dal 1982 sotto tutela dell’UNESCO, è considerata un museo a cielo aperto. Lo stile coloniale degli edifici, le splendide piazze e le fortezze la rendono unica.