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Il Cis della Calabria presenta il calendario dei prossimi appuntamenti

Il Cis della Calabria propone due incontri a Reggio: il ciclo sulle grandi voci del teatro lirico e una tavola rotonda sui diritti nello Stato costituzionale

27 Marzo 2016 - 18:54 | di Redazione

Libro antico e penna stilografica, immagine di repertorio

Mercoledì 30 Marzo 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C. Ciclo “GRANDI VOCI DEL TEATRO LIRICO” “LA RENATA TEBALDI CHE NON CONOSCETE” Con video proiezione Relatore: Maestro Nicola Sgro – Compositore – Direttore d’orchestra – Responsabile Sezione Musicologia e Componente del Comito Scientifico del CIS   Giovedì 31 Marzo 2016 – ore 16.45 – BIBLIOTECA COMUNALE “P. De Nava” di R. C. Tavola rotonda I DIRITTI NELLO STATO COSTITUZIONALE Partecipano: Dott. Ottavio Sferlazza – Procuratore della Repubblica di Palmi Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Chiar.ma Prof.ssa Melania Salazar – Ordinario di Diritto Costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali – Componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia – Componente del Comitato Scientifico del CIS Dott. Franco Iaria – Scienze Politiche – C. S. del CIS Dirige e modera: Prof. Gianfranco Cordì – Docente di Filosofia – C. S. del CIS

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