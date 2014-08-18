Il CIS della Calabria presenta TrainDogs – Verrà dal mare

Mercoledì 20 Agosto 2014, alle ore 21.00, nello spazio suggestivo del chiostro San Giorgio al Corso, promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, avrà luogo, per la prima volta nella città di Reggio Calabria lo spettacolo di racconti e musica – TrainDogs – Verrà dal mare – autore e interprete Fabio Palombo, con la partecipazione dei musicisti: Francesco Surace (Panchito) alle percussioni, Domenico Ammendola al clarinetto, Fulvio Cama alla chitarra. Nel 2013 i reading musicali dei TrainDogs hanno visitato Milano, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, Piacenza, Manerba del Garda (BS) e Saronno. Il 2014 si è aperto con le tappe di Bologna, Milano, Bergamo, Pavia, Subiaco (RM), Roccella Jonica ed ora a Reggio Calabria. Il libro dei TrainDogs è una raccolta dei 200 brani ritenuti più significativi dall’autore, realizzata per dare corpo a un format letterario che non è mai appartenuto a un luogo fisico.

Questo libro si apre a caso. E si legge la storia che c’è. Poi si richiude e si riapre su un’altra. Tanto sono tutte lunghe uguali: undici righe meno qualcosa. E sono tutte storie di uomini e di donne. Di quello che sono. Di quello che non sono. Di quello che la vita, o il caso, li ha portati a essere. Ecco perché questo libro si apre a caso. La vita di tutti noi è un po’ in quei quadri di parole, nati dalla naturale propensione del suo autore, Fabio Palombo, d’osservare persone, gesti, oggetti, sguardi, mani, scarpe. TRAINDOGS, cani del treno, è un progetto che nasce per raccontare quell’incredibile spazio temporale, inconsistente e tantissimo, che caratterizza la vita dei pendolari. Anche Fabio fa parte di loro e decide di dare un senso e un valore a quel tempo che è limbo della vita terrena.