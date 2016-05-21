Il Cis ha presentato ‘D’abissi e di rugiade’

Alla Sala Convegni del Palazzo della Provincia i relatori dell'Università di Messina hanno analizzato la poesia dell'autrice vincitrice del Premio Alda Merini

Nell’ambito delle manifestazioni promosse dagli Stati Generali della Cultura 2016, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nella Sala Convegni del Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria, ha presentato il libro di poesie “D’abissi e di rugiade” di Mariangela Costantino, Ursini Edizioni.

Hanno relazionato la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina e il prof. Giuseppe Rando, ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina. Ha coordinato la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

Paola Radici Colace ha sottolineato, attraverso una sottile analisi linguistica, la valenza metaforica della poesia di Mariangela Costantino.

Giuseppe Rando ha illustrato la tecnica compositiva, da rinvenire in una lucida mescolanza dei codici espressivi e nel trapasso immediato dal livello realistico (dell’amore, della religione e dell’esperienza esistenziale) a quello metaforico, con immagini desunte dal mondo della natura, nel solco della migliore poesia post ermetica (la campagna, le stagioni, il mare).

Le liriche più significative di Mariangela Costantino sono state lette dalla poetessa stessa, da Loreley Rosita Borruto e da Clelia Montella, accompagnate dalla musica avvolgente del maestro Sergio Romeo, direttore della scuola musicale “G. Verdi” di Reggio Calabria, di fronte a un pubblico estasiato.

Il libro della Costantino “D’abissi e di rugiade” rappresenta la pubblicazione risultata vincitrice del Premio di Poesia “Alda Merini” 2015.