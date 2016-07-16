Il Cis omaggia il poeta e filosofo Antonio Gaetano

A sei mesi dalla scomparsa, serata di ricordo del poeta e filosofo con interventi di docenti e scrittrici e un video fotografico sul suo impegno

A sei mesi dalla scomparsa di Antonio Gaetano, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 18 luglio, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro S. Giorgio al Corso, rende omaggio al poeta e all’amico.

Partecipano alla manifestazione: Mila Lucisano, docente di Italiano e latino; Daniele Zangari, presidente dell’Associazione “Due Sicilie”; Emilia Serranò, già docente di Filosofia; Clelia Montella, scrittrice. Un video fotografico, realizzato da Stefano Fava, documenta l’impegno culturale e artistico del poeta e filosofo.

Antonio Gaetano, dottore in Scienze Politiche, negli anni che vanno dal 2002 al 2005 ha pubblicato una trilogia di poesie e pensieri. Nel 2007 ha pubblicato il libro “Remember … ricordi giovanili” nel quale, tra poesie e ricordi, l’autore pone sempre all’ attenzione il problema dell’Essere nel cui centro coscienziale non esistono differenze o “parti”, ma dove regna incontrastato lo Splendore unitario del Sé.

Antonio Gaetano, studioso di Filosofia, si è molto soffermato in modo sistematico sulla conoscenza iniziatica occidentale da Platone fino ai nostri giorni.