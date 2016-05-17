Il Cis presenta “I grandi interpreti delle opere di Francesco Cilea”

Nell’ambito delle manifestazioni promosse dagli Stati Generali della Cultura 2016, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, Mercoledì 18 Maggio 2016, alle ore 18.00, presso la Sala S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, presenta “I grandi interpreti delle opere di Francesco Cilea (Arlesiana, Adriana di Lecouvreur).

Il Maestro Nicola Sgro, attraverso materiale audiovisivo, illustrerà aspetti e tecniche diverse di alcuni dei più grandi interpreti delle opere di Francesco Cilea (Luciano Pavarotti, Tito Schipa, Mirella Freni, Tito Gobbi, Franco Corelli, Fiorenza Cossotto, Josè Carreras). Nicola Sgro, compositore, direttore d’orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria, ha spaziato con la sua creatività in tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all’oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte.

Composizioni di Sgro sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali (Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera di Catania, Camerata strumentale Casella di Torino, ecc) in concerti trasmessi dalla RaiTv .