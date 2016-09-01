Il CIS presenta il libro ‘Stretto Jazz’ di Demetrio Spagna
Venerdì 2 settembre al Chiostro di San Giorgio al Corso il Centro Internazionale Scrittori presenta il libro di Demetrio Spagna, tra jazz, musicoterapia e musei
01 Settembre 2016 - 12:46 | di Vincenzo Comi
Venerdì 2 Settembre 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il libro “Stretto Jazz” di Demetrio Spagna – Città del Sole Edizioni.
Interverranno: Dott. Prof. Mario Monastero e l’autore Demetrio Spagna. In questo libro Demetrio Spagna riporta una interessante raccolta di materiali sul Jazz e racconta, anche, numerosi aneddoti accaduti durante concerti e incontri musicali. Demetrio Spagna, fino al 2007 ha svolto il ruolo di medico presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.
Appassionato di musica jazz e di musicoterapia, nel 1992 fonda il Museo dello Strumento Musicale, istituzione che si occupa di collezionare, esporre e valorizzare strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Nel 1994 costituisce e presiede il Coordinamento Musei Reggini, organismo preposto a sviluppare il patrimonio museale della città di Reggio Calabria. A partire dal 2009 al 2012 ha frequentato presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria il triennio sperimentale in musica jazz coordinato da Paolo Sorge.
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