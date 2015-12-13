Il Cis presenta il libro ‘Sussurri d’Ailanto’ di Francesco Tassone

Lunedì 14 dicembre 2015, alle ore 17.15, nello spazio culturale della libreria Culture, via Zaleuco – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il libro “Sussurri d’Ailanto” di Francesco Tassone. Dialoga con l’autore Tiziana Germanò, esperta di comunicazione e marketing. Intervento programmato di Emilia Serranò, già docente di Filosofia. Durante la presentazione saranno letti brani scelti. “Sussurri d’Ailanto” è una prosa poetica dal sapore di favola. È un libro di verità, di vita e di ecologia. Un’ecologia insolita. Non quella chic e di moda e nemmeno quella urlata sulle reti sociali, ma senza risvolti concreti. Sussurri d’Ailanto parla di un’ecologia eminentemente pratica, compresa e vissuta con ogni fibra del proprio essere, senza radicalismi da prima pagina, senza quei miti moderni di “cercare il contatto con la Madre Terra”. La piccola foglia d’Ailanto, che dà il via all’Epifania di Bellezza, che si snoda nelle pagine di questo libro, ce lo insegna umilmente ma anche con una forza inaspettata. Francesco Tassone, agronomo, scrittore, ecologista consapevole. Figlio d’arte, da oltre vent’anni si dedica ad attività di consulenza, formazione e progettazione in Italia e all’Estero. Si è occupato di attività progettuale, direzione lavori e collaudi realizzando oltre n.2.000 progetti di opere di miglioramento fondiario in tema agro-forestale e ambientale finanziati dall’Unione europea. Ha svolto e svolge mediazioni presso istituti autorizzati, docenze diverse, consulenze tecniche giudiziarie, extragiudiziarie e di parte, attività d’istruttoria demaniale e di custodia giudiziaria. Tutte queste esperienze professionali diverse gli hanno fatto maturare una peculiare consapevolezza ecologica.