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Il Cis presenta ‘Il mio Perù’ di Francesco Tassone

Mercoledì 24 febbraio alle 18 a San Giorgio al Corso un viaggio per immagini tra le tradizioni ecologiche delle Ande con Francesco Tassone

23 Febbraio 2016 - 11:53 | di Vincenzo Comi

Il mio Perù: locandina dell'incontro con Francesco Tassone, Centro Internazionale Scrittori

Mercoledì, 24 febbraio 2016, alle ore 18.00, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri “I grandi viaggi nel mondo”, il Centro Internazionale Scrittori presenta “Il mio Perù” – Un viaggio nel cuore autentico delle tradizioni ecologiche delle Ande.

Attraverso video proiezione e commenti inediti di viaggio, Francesco Tassone, agronomo, scrittore ed ecologista consapevole, ci accompagna in un itinerario virtuale a conoscere ambienti naturali inediti, luoghi storici, e paesaggistici tra i più belli del mondo.

Infatti, il Perù, erede di culture millenarie e di una ricca tradizione coloniale, è un luogo magico che alberga una delle maggiori biodiversità del pianeta.

Il territorio peruviano è stato sede di antiche culture che vanno dalla civiltà “Norte Chico” alla cività “Inca”. E’ un paese di sangue misto: alla popolazione nativa si aggiunse, a partire dal XVI, quella spagnola ed in seguito alle numerose migrazioni di africani, asiatici ed europei, il peruviano odierno è il rappresentante di una nazione la cui ricchezza etnica costituisce una delle sue principali caratteristiche.

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