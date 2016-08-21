Il CIS presenta ‘La Calabria al tempo di S. Francesco di Paola’

Lunedì 22 Agosto, alle ore 21.00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri dedicati alla Storia, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “La Calabria al tempo di San Francesco di Paola” ”.

Dopo i saluti di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, relazionerà Il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina. Il prof. Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli.

Dal Novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.