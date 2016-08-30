Il CIS presenta ‘La melanconia nelle opere di Orazio’

Il progetto Quattro passi nel mondo antico propone un nuovo incontro dedicato a uno dei poeti latini, con relatori già dirigenti e docenti

Nel contesto della quarta edizione del progetto “Quattro passi … Nel mondo antico …”, ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone, che ha lo scopo di fare conoscere il mondo antico, latino e greco in particolare, attraverso gli autori più rappresentativi, mercoledì 31 agosto 2016, nello spazio del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza l’ottavo incontro dal titolo “La melanconia nelle opere di Orazio”.

Dopo il saluto di Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis, introdurrà i lavori Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Relatori del convegno saranno: Prof. Nicola Catalano, già Dirigente Tecnico M.P.I.; Prof.ssa Adriana Trapani, già docente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.