Il Cis presenta ‘La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica’
Mercoledì 11 maggio il Cis promuove un incontro sulla tutela dell'ambiente nel mondo antico, quinto appuntamento del progetto Quattro passi nel mondo antico
10 Maggio 2016 - 10:02 | di Vincenzo Comi
Nel contesto degli Stati Generali della Cultura, edizione 2016, promossi dall’Assessorato alla Cultura e Legalità della Provincia di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, mercoledì 11 maggio 2016, alle ore 18.00, presso la Sala San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, promuove “La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica: esperienze dal mondo antico”, quinto incontro del progetto “Quattro passi … nel mondo antico”, ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone.
Il progetto culturale si prefigge di fare conoscere il mondo antico, latino e greco in particolare, attraverso gli autori più significativi.
Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, relazionerà la prof.ssa Lina Anzalone, già docente di Italiano e Latino. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del sodalizio organizzativo.
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