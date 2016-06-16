Il Cis promuove ‘Colori e immagini nell’opera di Erri De Luca’

Venerdì 17 giugno, alle ore 17.00, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la conversazione “Colori e immagini nell’opera di Erri De Luca”. A parlarne sarà Annalisa Saccà, Professore di lingua e letteratura italiana alla St. John’s University di New York, fondatrice del Centro per lo sviluppo globale e Direttore del Master sullo Sviluppo Globale e Giustizia Sociale.

La Saccà rappresenta la Santa Sede all’ONU nel comitato CEDAW (Eliminazione della discriminazione contro la donna) e nel Comitato CSW (Comitato sullo stato delle donne nel mondo).

Chi è Erri De Luca

Erri De Luca, nato a Napoli il 20 maggio 1950, è noto per il suo impegno nel sociale e a favore delle popolazioni carcerarie. Da autodidatta ha studiato varie lingue, tra le quali lo yiddish e l’ebraico antico, lingua dalla quale ha tradotto alcuni testi della Bibbia.

Erri De Luca ha pubblicato il primo romanzo Non ora, non qui (1989) all’età di quarant’anni, opera in cui ricorda l’infanzia vissuta nella città di Napoli. Le sue opere sono state tradotte in francese, spagnolo, inglese e in molte altre lingue.

I premi vinti dallo scrittore

Ha vinto il premio France Culture, il Premio Laure Bataillon, il Prix Femina étranger, il Premio Petrarca (in Germania), il Prix Europeen de la Literature (a Strasburgo), il premio Leteo (in Spagna) e il Premio Jean Monnet (in Francia).

Suoi editoriali sono stati pubblicati nel corso degli anni sui quotidiani La Repubblica, Il Corriere della Sera, il manifesto, Avvenire. Per essersi schierato contro la realizzazione della linea ferroviaria TAV in Val di Susa, e per aver incitato al sabotaggio, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di istigazione a delinquere.

Tra le numerose opere di Erri De Luca ricordiamo Non ora, non qui (1989), Una nuvola come tappeto (1991, Aceto, arcobaleno (1992), In alto a sinistra (1994), Alzaia (1997), Tu, mio (1998), Tre cavalli (1999), In nome della madre (2006), Solo andata. Righe che vanno troppo spesso a capo (2005), Il peso della farfalla (2009, I pesci non chiudono gli occhi (2011), Il torto del soldato(2012), La doppia vita dei numeri (2012), Ti sembra il caso? Schermaglia fra un narratore e un biologo (con Paolo Sassone-Corsi 2013) e Storia di Irene (2013). Ha scritto per il teatro e ha pubblicato numerosi libri di poesie.