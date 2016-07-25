Il CIS promuove la conferenza ‘La seduzione dell’errare’

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria porta al Chiostro di San Giorgio al Corso la conferenza di Ottavio Amaro sulla Calabria di Lear, Douglas e Pasolini

Mercoledì 27 Luglio 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “La seduzione dell’errare: La Calabria nel racconto di Edward Lear, Norman Douglas, Pier Paolo Pasolini”.

Relatore sarà l’Arch. Prof. Ottavio Amaro, Associato in Progettazione Architettonica e Urbana, Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS.