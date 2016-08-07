Il Cis promuove la conferenza ‘L’uomo e il Cosmo’

Lunedì 8 Agosto 2016, alle ore 21.00, nel Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza ”L’uomo e il Cosmo: dalla Galassia Universo all’Universo di Galassie”. Relazionerà il prof. Agatino Rifatto, Astronomo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Laboratorio Astronomico di Capodimonte (Napoli).

Il prof. Agatino Rifatto è impegnato nello studio della fenomenologia legata ai Nuclei Galattici Attivi (AGN), all’interpretazione dei meccanismi di accensione degli AGN, ed allo studio delle loro proprietà in funzione dell’ambiente. Fa parte del gruppo di lavoro per la preparazione e per lo sfruttamento scientifico della “survey” extragalattica (VESUVIO e VST-16) con il VST.

Ha organizzato ed ha partecipato a molti congressi scientifici, sia nazionali che internazionali. Socio della Società Astronomica Italiana (SAIt) dal 1987, è, inoltre, autore di articoli scientifici, dispense, contributi a convegni, materiale didattico, ed interventi su quotidiani, radio e tv.