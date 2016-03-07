Il CIS promuove la ‘Conversazione sugli ultimi grandi siciliani’
Il Centro Internazionale Scrittori promuove alle Officine Miramare una conversazione sugli ultimi grandi siciliani, con relatore il prof. Angelo Vecchio Ruggero
07 Marzo 2016 - 10:23 | di Redazione
Nello spazio “Officine Miramare” di Reggio Calabria, lunedì 7 Marzo 2016, alle ore 17.30, il Centro Internazionale Scrittori promuove la “Conversazione sugli ultimi grandi siciliani: Sciascia, Bufalino, Consolo”. Relatore dell’incontro sarà il prof. Angelo Vecchio Ruggero, già preside del liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, Presidente ASPEI – Associazione Pedagogica Italiana, sezione di Reggio Calabria.
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