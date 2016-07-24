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Il Cis promuove “La guerra di Troia e la Calabria”

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove al Chiostro di San Giorgio al Corso un incontro con Daniele Castrizio, con video proiezioni

24 Luglio 2016 - 16:52 | di Redazione

Il trionfo di Achille, immagine dell'Achilleion di Corfù per l'incontro su Troia e la Calabria

Lunedì 25 luglio 2016, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di manifestazioni sulla storia della Calabria, promuove l’incontro “La guerra di Troia e la Calabria”.

Attraverso video proiezioni relazionerà il prof. Daniele Castrizio, Associato di Numismatica presso l’Università di Messina. Il prof. Daniele Castrizio tiene i corsi di Numismatica Medievale per i Curricula Archeologico e Storico-artistico del Corso di Laurea in Lettere, è membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Archeologia e Storia dell’Arte greca e romana dell’Università di Messina ed autore di numerose pubblicazioni.

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