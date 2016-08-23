Il CIS promuove l’incontro Interregionale Liguria – Calabria
Mercoledì 24 agosto al Chiostro di San Giorgio al Corso il primo incontro tra due licei che condividono la stessa idea di sviluppo culturale
23 Agosto 2016 - 15:31 | di Redazione
Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria avvia un ciclo di “Incontri interregionali” che coinvolgono il Liceo Statale “Sandro Pertini” di Genova e il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria con l’intento di dare vita ad un proficuo rapporto di collaborazione tra istituti che condividono la stessa idea di sviluppo culturale.
Mercoledì 24 Agosto 2016, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, si terrà il primo incontro dal titolo “La Cultura e il cambiamento disegnando nuovi orizzonti”. Parteciperanno: la Prof.ssa Giuseppina Princi Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; il Prof. Alessandro Cavanna, Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Sandro Pertini” di Genova; la Prof.ssa Mila Lucisano, Docente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; la Prof.ssa Rosaria Catanoso, docente di Filosofia presso il Liceo Statale “Sandro Pertini” di Genova.
La manifestazione ha anche lo scopo di intessere quell’amicizia intellettuale che lega coloro che – in forme diverse – si spendono per amore della cultura e della conoscenza.
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