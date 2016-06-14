Il Cis promuove un convegno su Luigi Einaudi

Nella ricorrenza dei settanta anni dalla nascita della Repubblica italiana, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove un ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”. Giovedì 16 giugno 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà la conferenza “Luigi Einaudi: il Presidente della ricostruzione”.

Relatore dell’evento sarà il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Componente del Comitato Scientifico del CIS. Einaudi, nei suoi discorsi, come nei suoi scritti, spiegò che la scienza economica era subordinata alla legge morale, richiamando l’etica della responsabilità, configurante la vita come un costante impegno operoso e perciò incompatibile con rendite parassitarie, derivanti da eredità come da monopoli economici o rigidità nel lavoro.

Biasimò la spregiudicatezza degli imprenditori che si indebitavano fino al collo, creando cattedrali di carta con meri artifizi contabili. Considerato il “salvatore della lira”, mirò ad assicurare al Paese stabilità economica e monetaria, a supporto ineludibile anche di quella sociale.