Il Cis promuove un incontro sulla storia dei giochi olimpici

Dal mito di Olimpia nell’antica Grecia a Rio de Janeiro 2016. Sono passati duemila e ottocento anni ma il fascino dei Giochi è rimasto intatto.

Tra poche settimane, esattamente il 5 agosto, in Brasile si alzerà il sipario sulla trentunesima Olimpiade dell’era moderna ed il Centro Internazionale scrittori di Reggio Calabria, d’intesa con il Panathlon, propone al pubblico una rilettura della storia della rassegna a cinque cerchi, che, con cadenza quadriennale, coincide sempre con un momento di grande aggregazione e di fratellanza tra i popoli.

Quando e dove: il Chiostro di San Giorgio al Corso

L’appuntamento è per le 21,15 di lunedì 11 luglio al Chiostro di San Giorgio al corso. Relatore il giornalista Rai Tonino Raffa, che in carriera ha seguito da inviato del giornale radio tre edizioni dei Giochi (Atlanta ’96, Atene 2004, Pechino 2008).

La ricostruzione sarà arricchita dalla proiezione di alcuni filmati storici, che faranno rivivere le più grandi imprese di tutti i tempi firmate da atleti entrati di diritto nella galleria degli immortali : da Dorando Pietri, a Jesse Owens, da Muhammad Alì a Livio Berruti, da Tommy Smith a Carl Lewis, dai fratelli Abbagnale a Pietro Mennea, Da Nino Benvenuti a tutti gli altri.

Il relatore Tonino Raffa e la candidatura di Roma 2024

Raffa (che da alcuni mesi è presidente del Panathlon Club di Reggio) parlerà anche della candidatura di Roma a città Olimpica per il 2024. L’ottica del racconto sarà quella che pone in parallelo la storia delle Olimpiadi con la stessa storia dell’umanità.

Perché da che mondo è mondo l’uomo ha sempre lottato contro i suoi limiti. La competizione leale ed il rispetto per gli avversari, sono stati sempre elementi centrali nella scala dei veri valori culturali.