Il CIS promuove ‘Un nuovo pensiero meridiano…’

Giovedì 26 Maggio, alle ore 16.45, nella villetta “De Nava”, il Centro Internazionale Scrittori e la Biblioteca Comunale “P. De Nava di Reggio Calabria, nel contesto dei programmi promossi dagli “Stati Generali della Cultura” e “Maggio dei libri”, leggere fa crescere 2016, promuovono la tavola rotonda: “Un nuovo pensiero meridiano, una mediterraneità come forma plurale accogliente di identità. È possibile?”.

All’iniziativa che ha lo scopo di favorire e stimolare l’interesse alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale, partecipano: prof. Daniele Cananzi, associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia; dott. Franco Iaria, Scienze Politiche, saggista; dott. Vincenzo Tavernese, Filosofia. Dirige e modera: prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia