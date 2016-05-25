Il CIS promuove ‘Un nuovo pensiero meridiano…’
Una tavola rotonda nella villetta De Nava per riflettere sulla mediterraneità come forma plurale di identità, nel programma del Maggio dei libri
25 Maggio 2016 - 11:37 | di Vincenzo Comi
Giovedì 26 Maggio, alle ore 16.45, nella villetta “De Nava”, il Centro Internazionale Scrittori e la Biblioteca Comunale “P. De Nava di Reggio Calabria, nel contesto dei programmi promossi dagli “Stati Generali della Cultura” e “Maggio dei libri”, leggere fa crescere 2016, promuovono la tavola rotonda: “Un nuovo pensiero meridiano, una mediterraneità come forma plurale accogliente di identità. È possibile?”.
All’iniziativa che ha lo scopo di favorire e stimolare l’interesse alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale, partecipano: prof. Daniele Cananzi, associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia; dott. Franco Iaria, Scienze Politiche, saggista; dott. Vincenzo Tavernese, Filosofia. Dirige e modera: prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia
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