Il CIS promuove un viaggio attraverso la cultura dei Greci di Calabria

Lunedì 15 agosto, alle ore 21.00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove, attraverso la proiezione di slides, un viaggio artistico nella cultura dei Greci di Calabria. Relazionerà il prof. Domenico Rodà, Rettore del convitto “P. Galluppi” di Catanzaro.

Le foto, realizzate dagli artisti Demetrio Surace e Giusy Nocito illustrano luoghi suggestivi di storia, tradizione e cultura di un mondo da proteggere e custodire, partendo da Pentedattilo, posto a 250 metri s.l.m., arroccato sulla rupe del Monte Calvario, attraversando il paese di Gallicianò, dove si celebre la liturgia cattolico-bizantina nella chiesa della Madonna della Grecia ed i paesi di Bova e Roghudi, culla secolare della minoranza linguistica ellenofona della Calabria.