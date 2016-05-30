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Il Cis promuove una conversazione su Fernand Braudel

Mercoledì 1 giugno in Sala San Giorgio al Corso la conversazione su Il secondo Rinascimento e le tre Italie nella visione dello storico Fernand Braudel

30 Maggio 2016 - 09:57 | di Redazione

Fernand Braudel (1902-1985), storico francese

Mercoledì 1 Giugno, alle ore 18.00, presso la Sala S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, promossa dal Centro Internazionale Scrittori, si svolgerà la conversazione su “Il secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie nella visione di Fernand Braudel”. Relazionerà la prof.ssa Francesca Brandolino, docente di Italiano e Storia.

Fernand Braudel (1902-1985) è stato professore al Collège de France, presidente della VI° Section dell’École Pratique des Hautes Études e direttore del Centre de la Recherche Historique, membro dell’Académie Française.

L’ultima edizione dell’ interessante pubblicazione “Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II”, pubblicata la prima volta nel 1949, risale all’anno 2010. Tra le numerose opere di Braudel ricordiamo: “Civiltà materiale, economia e capitalismo: Le strutture del quotidiano” (1977); “I giochi dello scambio” (1981); “I tempi del mondo” (1982), pubblicati da Einaudi. “Il mondo attuale” (1966); “Il secondo Rinascimento. Due secoli e tre Italie” (1986); “Una lezione di storia” (1988).

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