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Il Cis promuove ‘Fratello Sole e sorella Luna’

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove il quarto incontro del progetto Quattro passi nel mondo antico

12 Aprile 2016 - 09:45 | di Vincenzo Comi

Fratello sole e sorella luna, quarto incontro del progetto Quattro passi nel mondo antico

Mercoledì 13 Aprile 2016, alle ore 18.00, nella sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto della quarta edizione del progetto “Quattro passi … nel mondo antico”, ideato e diretto dalla prof.ssa Maria Quattrone, promuove il quarto incontro “Fratello sole e sorella luna”.

Dopo i saluti di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria e l’introduzione di Maria Quattrone, già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, relazionerà il prof. Nicola Catalano, già Dirigente Tecnico Ministero Pubblica istruzione.             

Incontro Fratello sole e sorella luna del Cis nella Chiesa di San Giorgio al Corso, Reggio Calabria

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