Il Comune di Cinquefrondi conferisce la cittadinanza onoraria ad Anna Lomax

Anna è la figlia del grande Alan Lomax, etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense che ha dedicato la propria vita alla salvaguardia delle culture popolari

“Il 3 marzo 2026 è una data che resterà scolpita nella storia e nel cuore della nostra comunità. In un Consiglio Comunale straordinario, carico di emozione e significato, l’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi ha conferito la cittadinanza onoraria ad Anna Lomax, figlia del grande Alan Lomax, etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense che ha dedicato la propria vita alla salvaguardia delle culture popolari e delle espressioni musicali tradizionali nel mondo.

Anna Lomax, custode appassionata di quell’eredità straordinaria, è stata negli anni protagonista di un intenso e prezioso percorso di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio culturale e delle memorie collettive, con un’attenzione particolare rivolta proprio alla città di Cinquefrondi.

Il suo lavoro ha contribuito a restituire dignità, voce e luce alle nostre radici più profonde, rinsaldando il legame tra passato e presente, tra storia e identità.

Il Consiglio Comunale si è svolto in un clima di grande partecipazione e commozione. Ad impreziosire la cerimonia è stata la presenza del Liceo Musicale e Coreutico “G. Rechichi” di Cinquefrondi, i cui intermezzi musicali hanno elevato l’intensità del momento, trasformando la seduta istituzionale in una vera e propria celebrazione dell’anima culturale della nostra comunità.

Le note eseguite dagli studenti hanno saputo tradurre in musica il senso più autentico di questa giornata: memoria, gratitudine e speranza.

Nel corso della seduta sono intervenuti il Presidente del Consiglio, l’Assessora Porretta, il Consigliere Colloridi, e la Consigliera Alì che hanno sottolineato il valore simbolico e culturale di questo conferimento, rimarcando come la cittadinanza onoraria ad Anna Lomax rappresenti un atto di riconoscenza verso chi ha scelto di custodire e promuovere l’identità di Cinquefrondi nel panorama internazionale.

A rendere ancora più significativa l’iniziativa è stato l’intervento di Marco Massara, in rappresentanza della Confraternita di Maria Santissima del Carmine, che ha voluto consegnare ad Anna un riconoscimento speciale, segno tangibile dell’affetto e della stima dell’intera comunità.

Di particolare rilievo è stato inoltre l’intervento di Danilo Gatto, autore del volume Cardeto, Mammola, Cinquefrondi 1954. Immagini e suoni dalla ricerca di Alan Lomax e Diego Carpitella, un’opera che ricostruisce con rigore e passione il prezioso lavoro di ricerca condotto nel 1954 da Diego Carpitella insieme ad Alan Lomax nei nostri territori.

Il suo contributo ha arricchito la giornata di profondità storica e consapevolezza, ricordando come quelle registrazioni e quelle immagini rappresentino oggi un patrimonio inestimabile per la memoria collettiva della Calabria e dell’intero Paese.

Il momento più intenso e solenne si è vissuto durante il discorso del Sindaco, quando, tra applausi e visibile commozione, è stato ufficializzato l’atto di conferimento della cittadinanza onoraria. Un gesto che va oltre la formalità amministrativa: un abbraccio simbolico, un riconoscimento profondo, un patto morale tra Cinquefrondi e Anna Lomax.

Con questo atto, Cinquefrondi riafferma con orgoglio la propria vocazione culturale e la volontà di custodire e valorizzare la propria storia, consapevole che le radici non sono soltanto memoria del passato, ma linfa viva per costruire il futuro”.

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi