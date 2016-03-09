Il CPO Avv.ti RC organizza il convegno ‘Dalla famiglia alle famiglie effettive’
Il Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Reggio Calabria promuove un confronto su unioni civili e parità di trattamento, con crediti formativi per i partecipanti
09 Marzo 2016 - 10:14 | di Vincenzo Comi
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria presenta il convegno “Dalla famiglia alle famiglie effettive” che si terrà il 10 marzo 2016, alle ore 15:30 in Reggio Calabria presso la sede del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, Piazza Italia. Corrdinati dalla moderazione del Presidente del C.P.O. Avv. Antonietta Occhiuto, interverranno:
- Avv. Lucio Dattola, Componente del CPO COA – Presidente Associazione Arcigay “I due mari” RC: “Il principio di parità di trattamento, registro comunale delle unioni civili. Costruzione “nuove opportunità” “
- Prof.ssa Melania Salazar, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria: “Nel panorama costituzionale proposta di legge Cirinnà per regolamentare le unioni civili. Primo passo verso la parità di trattamento”
- Avv. Maria Masi, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità CNF: “Diritti umani: iniziative e progetti. L’impegno del CNF”
L’evento è totalmente gratuito, e la partecipazione darà diritto al riconoscimento di crediti formativi (in corso di accreditamento).
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