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Il CPO Avv.ti RC organizza il convegno ‘Dalla famiglia alle famiglie effettive’

Il Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Reggio Calabria promuove un confronto su unioni civili e parità di trattamento, con crediti formativi per i partecipanti

09 Marzo 2016 - 10:14 | di Vincenzo Comi

Sostegno alle famiglie: immagine per il convegno del Comitato Pari Opportunità degli avvocati di Reggio Calabria

Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria presenta il convegno “Dalla famiglia alle famiglie effettiveche si terrà il 10 marzo 2016, alle ore 15:30 in Reggio Calabria presso la sede del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, Piazza Italia. Corrdinati dalla moderazione del Presidente del C.P.O. Avv. Antonietta Occhiuto, interverranno:

  • Avv. Lucio Dattola, Componente del CPO COA – Presidente Associazione Arcigay “I due mari” RC: “Il principio di parità di trattamento, registro comunale delle unioni civili. Costruzione “nuove opportunità”
  • Prof.ssa Melania Salazar, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria: “Nel panorama costituzionale proposta di legge Cirinnà per regolamentare le unioni civili. Primo passo verso la parità di trattamento”
  • Avv. Maria Masi, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità CNF: “Diritti umani: iniziative e progetti. L’impegno del CNF”

L’evento è totalmente gratuito, e la partecipazione darà diritto al riconoscimento di crediti formativi (in corso di accreditamento).

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