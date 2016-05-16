Il famoso fotografo russo Sean Archer in un workshop a Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella- Sarà a Reggio Calabria, per la prima volta, in un workshop di fotografia il famoso fotografo russo Stanislav Puchkovsky, meglio noto come Sean Archer.

Conosciuto soprattutto per gli scatti realizzati solo con Windows light, Sean Archer è uno dei fotografi più apprezzati in Europa, per i suoi ritratti.

Ritratti, perché Archer, prima di appassionarsi alla fotografia, ha amato ed ama tuttora la pittura: laureatosi in architettura, solo nel 2011 ha deciso di cimentarsi con una macchina fotografica.

Ma si sa, i confini dell’arte sono labili, così il fotografo ha mischiato macchina e pennelli. Un buon uso della luce, set chiusi, una modella, una finestra e il dipinto è pronto.

Come lui stesso afferma “la fotografia è uno strumento per fare ritratti, solo più veloce del disegno”.

Per tutti i foto amatori e fotografi professionisti, quindi, le giornate del 21 e 22 maggio sono da non perdere: un workshop di due giorni, nella sede di “Servizi Fotografici”, in via Via Pio XI diramazione privata, 37, organizzato dal direttore Giuseppe Nucera, con la collaborazione de “Il cerchio dell’immagine”, per imparare, letteralmente, a dipingere con la luce.

L’hair stylist Gianni sesto senso e il make -up artist Roberto Aloisio prepareranno agli scatti le modelle fotografate da Sean Archer.

Per partecipare al workshop, visita la pagina Facebook dell’evento:

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