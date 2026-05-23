In Calabria l’evento ‘Il Lavoro Chiama’: oltre 400 posti disponibili

Il lavoro non rappresenta soltanto un obiettivo economico, ma costituisce una vera e propria infrastruttura sociale fondata su dignità, autonomia, crescita e futuro. Con questa forte premessa nasce “Il Lavoro Chiama”, l’importante iniziativa promossa dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria nell’ambito dell’Operazione di Importanza Strategica denominata “Territori in Azione” e finanziata con i fondi europei PR 21-27.

Dal 26 al 28 maggio, l’ente Fiera “Giovanni Colosimo” di Catanzaro si trasformerà in un ecosistema vivo, operativo e partecipato, dove la Calabria si racconta e si mette concretamente in gioco. L’ambizione della manifestazione è tanto chiara quanto concreta, ovvero trasformare le politiche pubbliche in occasioni reali di incontro e di contaminazione tra persone, imprese e istituzioni del territorio.

L’area fieristica e l’Area Matching

L’intera area fieristica è stata concepita per riprodurre le dinamiche di una grande piazza contemporanea strutturata in spazi interattivi. Al centro si svilupperà l’Agorà del Lavoro, il vero e proprio cuore pulsante dell’iniziativa destinato a ospitare le sessioni plenarie e i confronti istituzionali.

Attorno a questa cornice si attiveranno le Officine del Lavoro, ambienti dinamici in cui si offriranno orientamento e consulenza specialistica. E, poi, l’Area Matching concepita per rispondere ai bisogni delle imprese locali e offrire un accesso qualificato al mercato del lavoro: oltre 400 i posti disponibili, a tempo determinato e indeterminato, con aziende provenienti da tutto il territorio regionale e da diversi settori produttivi che si avvicenderanno nella tre giorni. Per candidarsi: https://lavoro.regione.calabria.it/il-lavoro-chiama/planning-colloqui-aziendali-il-lavoro-chiama/

La sinergia istituzionale

L’iniziativa si caratterizza per una straordinaria sinergia istituzionale che vede la presenza centrale e strategica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Sviluppo Lavoro Italia, a testimonianza della forte convergenza tra le linee d’indirizzo nazionali e l’attuazione delle politiche sul territorio calabrese.

Accanto a loro, il prezioso contributo di Assolavoro permetterà di analizzare a fondo le dinamiche e i trend del mercato a livello globale e locale. Il quadro operativo regionale si completa con il ruolo fondamentale e integrato di Fincalabra e di Arpal Calabria.

Le parole dell’assessore Giovanni Calabrese

“Questa tre giorni – afferma l’assessore regionale al Lavoro, Politiche del lavoro e Formazione, Giovanni Calabrese, non vuole essere una semplice vetrina o un momento teorico, ma rappresenta il punto di atterraggio di un percorso ambizioso volto a capovolgere il paradigma delle politiche per l’occupazione in Calabria.

Stiamo lavorando per innovare i Centri per l’Impiego e per costruire una filiera della formazione che sia finalmente speculare alle reali esigenze del mercato produttivo. L’obiettivo è rimettere al centro la dignità della persona, offrendo ai giovani risposte concrete e percorsi di crescita reali affinché non siano più costretti ad abbandonare la propria terra, ma possano diventarne il principale motore di sviluppo.”

Un incubatore di fiducia per le nuove generazioni

L’evento si propone come un vero e proprio incubatore di fiducia per le nuove generazioni, con l’obiettivo di dimostrare ai giovani calabresi che costruire una carriera d’eccellenza nella propria terra è una realtà concreta. Questo messaggio motivazionale passerà attraverso il racconto diretto e le testimonianze di imprenditori, manager e professionisti che hanno scelto di investire e innovare in Calabria.

Occupazione, giovani e istruzione

Il cuore istituzionale dei contenuti si focalizza sulle strategie regionali legate all’Obiettivo di Policy 4, dedicato a occupazione, giovani e istruzione. Al centro del dibattito ci sarà la modernizzazione dei Centri per l’Impiego come ponte efficace tra domanda e offerta, traducendo le politiche in strumenti pratici e incentivi attivi, come il PADEL, a supporto dell’intera economia locale.

Formazione, legalità e diritti

Un pilastro fondamentale sarà la sinergia tra formazione ed eccellenza territoriale, valorizzando il ruolo degli ITS Academy per il turismo e le filiere locali, e presentando il progetto di un grande hub universitario integrato che unisce i tre Atenei calabresi. Ampio spazio sarà inoltre dedicato a riflessioni profonde su legalità, sicurezza, dignità del lavoratore e carriere nelle Forze Armate e dell’Ordine, senza trascurare la tutela dei diritti e della privacy dei cittadini nell’era digitale.

Il messaggio della tre giorni

La tre giorni lancia così un forte messaggio di responsabilità condivisa, mostrando una regione unita dove le istituzioni ascoltano, le imprese creano sviluppo e la comunità risponde compatta alla chiamata dal mondo del lavoro.

foto: ansa.it