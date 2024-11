Il Liceo Rechichi di Polistena premiato alla Notte dei Ricercatori

Due progetti finalizzati alla maturazione di competenze in ambito lavorativo e di saperi etici, hanno permesso al Liceo Statale “Rechichi” di Polistena di classificarsi tra i vincitori del riconoscimento conferito dal Planetario Pithagoras di Reggio Calabria, in occasione della manifestazione di respiro nazionale “La notte dei ricercatori”.

“On the job” e “Sulla via del lavoro etico” i percorsi formativi sviluppati nel corso dell’anno scolastico 2014 – 2015, nei quali si sono cimentati gli studenti del liceo seguiti dai docenti Emiliano Cheloni, Giovanna Sabatino e Mario Richichi.

Il liceo di Polistena, per l’occasione, è stato rappresentato al Planetario dal Professor Enrico Tromba.

I ragazzi, nel corso dei progetti, hanno potuto sperimentare la pratica della lingua inglese e confrontarsi con i temi della legalità, in relazione con il mondo dell’occupazione.

Secondo una proposta che ha consentito loro di mettere in pratica le conoscenze maturate in classe al di fuori del contesto scolastico.

Un segnale di vicinanza al territorio negli obiettivi dei percorsi extracurriculari, per un istituto che rappresenta una realtà importante sul territorio pianigiano per assolvere in sé gli indirizzi di Scienze Umane, Socio economico, Linguistico e, nella sede staccata di Cinquefrondi, il Musicale.

Per il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito il riconoscimento: «è fonte di soddisfazioni per il lavoro svolto dai docenti e dagli studenti. Ciò che si richiede oggi ai nostri ragazzi è una formazione spendibile nel mondo del lavoro.

Il liceo “Rechichi” prepara gli studenti anche a questo, con occhio vigile sull’innovazione e attento alle istanze provenienti dal territorio».