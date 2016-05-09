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Il MACA di Cosenza aderisce ai Kid Pass Days

Il 14 e 15 maggio visite guidate e laboratori per famiglie al MACA di Acri, che aderisce alla seconda edizione dei Kid Pass Days

09 Maggio 2016 - 17:14 | di Vincenzo Comi

Installazione Vibrazioni Musicali al MACA, Museo Arte Contemporanea Acri, per i Kid Pass Days

Il 14 e 15 maggio 2016 l’associazione Kid Pass Culture e Kid Passorganizzano la seconda edizione della grande maratona di eventi family nelle maggiori città italiane tutta dedicata ai genitori e ai bambini da 0 a 12 anni. Si tratta di uno dei più distintivi programmi di attività a misura di bambino che abbia luogo in Italia con lo scopo di diffondere sempre più l’accessibilità e l’accoglienza a loro rivolta nel nostro Paese, in occasione della Festa internazionale della famiglia che si celebra domenica 15 maggio.

Il MACA e il pubblico dei più giovani

Il MACA , che, da sempre, ha tra i suoi obiettivi principali la sensibilizzazione del pubblico dei più giovani nei confronti del variegato e, a volte, apparentemente ostico mondo dell’arte moderna e contemporanea, aderisce con entusiasmo all’iniziativa.

Sabato 14 e domenica 15 maggio, in occasione dei Kid Pass Days lo staff didattico del museo organizzerà delle visite guidate specificatamente studiate per i più piccoli e le loro famiglie alla collezione permanente di oltre 200 opere, tra dipinti, sculture e disegni, dell’artista e maestro del vetro Silvio Vigliaturo, e alle due mostre attualmente in programmazione: la grande retrospettiva dedicata al maestro Max Marra, che ripercorre la carriera dell’artista attraverso una collezione di oltre 50 opere, e la prima tappa del progetto espositivo itinerante Young at Art, composta da 30 opere di 10 giovani artisti originari della Calabria e della Basilicata (Ettore Basentini, Marta Cerminara, Francesco Cristiano,Debora De Bartolo, Annamaria Di Lecce, Valentina Ferrandese, Roberto Gentili, Antonella Malvasi,Adua Martina Rosarno e Francesco Speciale).

Le visite guidate termineranno con una serie di laboratori didattici, attraverso i quali, i bambini potranno esprimere in prima persona la loro creatività, sotto la guida dello staff didattico del MACA.
Per prenotazioni: Dott. Massimo Garofalo – didattica@museomaca.it, cell. 339 6935464

Kid Pass Days

Sabato 14 e domenica 16 maggio 2016

MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)

Palazzo Sanseverino-Falcone – Piazza Falcone, 1 – 87041, Acri (Cs)

www.museomaca.it – info@museomaca.it – tel. 011 9422568

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