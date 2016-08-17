Il Ministero dello sviluppo economico dedica un francobollo a Umberto Boccioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, mercoledì 17 agosto 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Umberto Boccioni, nel centenario della scomparsa. Il francobollo, del valore di € 0,95, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; in quadricromia e una tiratura di ottocentomila esemplari. La vignetta riproduce un dipinto di Umberto Boccioni denominato “Dinamismo di una testa d’uomo”, realizzato nel 1914 e conservato presso il Museo del Novecento di Milano, che ha concesso la riproduzione dell’opera.

Completano il francobollo le legende “UMBERTO BOCCIONI”, “DINAMISMO DI UNA TESTA D’UOMO” e le date “1882 – 1916”, la scritta “ITALIA” e il valore € 0,95″. A commento dell’emissione è stato realizzato un bollettino illustrativo con articolo a firma di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Palazzo della Regione utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it.