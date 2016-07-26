City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il monumento ai Caduti di Rende torna a splendere

Al via il cantiere di restauro con i corsisti della Scuola di Alta Formazione CO.RE., coordinati da Gianluca Nava: la svelatura del monumento è prevista il 5 agosto

26 Luglio 2016 - 15:29 | di Vincenzo Comi

Restauro del Monumento ai caduti di Rende con i corsisti della Scuola CO.RE.

Hanno preso il via i lavori di restauro del Monumento ai caduti di Rende, cosi come previsto all’interno delle attività del Corso in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, realizzato dalla Scuola di Alta Formazione CO.RE.

Coordinati e diretti dal prof. Gianluca Nava, che ha anche, con Giuseppe Mantella, coordinato l’intero Corso di Alta Formazione, i corsisti da oggi avranno la possibilità di assistere e partecipare attivamente al restauro del monumento. Giovani restauratori che hanno deciso di specializzarsi e accrescere le proprie competenze alla Scuola CO.RE. nel centro storico di Rende, dove hanno frequentato in forma intensiva per due mesi il corso, appreso e compreso tecniche e modalità che da oggi potranno anche veder realizzare attraverso la capacità di Gianluca Nava.

Il cantiere come luogo della pratica

Il cantiere di restauro è un avvenimento culturale di singolare importanza – afferma Armando Rossi, presidente di CO.RE. – è il luogo dove la teoria, ovvero la conoscenza, trova la sua “pratica” che altro non è che l’applicazione con arte della conoscenza.

Il cantiere proseguirà fino al 5 agosto giorno della “svelatura” del monumento restituito a nuovo splendore. In quella stessa data verranno consegnati i certificati finali del corso alla presenza delle autorità cittadine e dei responsabili della Soprintendenza, che del restauro ha l’alta sorveglianza.

Le attività del CO.RE. Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro, non si fermano nemmeno nel periodo estivo, sono, infatti, già pubblicati sul sito i bandi per i corsi di Alta Formazione del periodo settembre-dicembre in “Archeologia e Archeometria” e “Restauro Architettonico” oltre a diverse singole iniziative di approfondimento tematico della durata di 3 giorni su Tetti Giardino, pareti verdi e bioedilizia, Fotografia per l’architettura e Museologia, aperti non solo a tecnici e esperti ma anche a studenti e interessati al tema della conservazione e del restauro.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rende Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?