Il monumento ai Caduti di Rende torna a splendere

Hanno preso il via i lavori di restauro del Monumento ai caduti di Rende, cosi come previsto all’interno delle attività del Corso in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, realizzato dalla Scuola di Alta Formazione CO.RE.

Coordinati e diretti dal prof. Gianluca Nava, che ha anche, con Giuseppe Mantella, coordinato l’intero Corso di Alta Formazione, i corsisti da oggi avranno la possibilità di assistere e partecipare attivamente al restauro del monumento. Giovani restauratori che hanno deciso di specializzarsi e accrescere le proprie competenze alla Scuola CO.RE. nel centro storico di Rende, dove hanno frequentato in forma intensiva per due mesi il corso, appreso e compreso tecniche e modalità che da oggi potranno anche veder realizzare attraverso la capacità di Gianluca Nava.

Il cantiere come luogo della pratica

Il cantiere di restauro è un avvenimento culturale di singolare importanza – afferma Armando Rossi, presidente di CO.RE. – è il luogo dove la teoria, ovvero la conoscenza, trova la sua “pratica” che altro non è che l’applicazione con arte della conoscenza.

Il cantiere proseguirà fino al 5 agosto giorno della “svelatura” del monumento restituito a nuovo splendore. In quella stessa data verranno consegnati i certificati finali del corso alla presenza delle autorità cittadine e dei responsabili della Soprintendenza, che del restauro ha l’alta sorveglianza.

Le attività del CO.RE. Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro, non si fermano nemmeno nel periodo estivo, sono, infatti, già pubblicati sul sito i bandi per i corsi di Alta Formazione del periodo settembre-dicembre in “Archeologia e Archeometria” e “Restauro Architettonico” oltre a diverse singole iniziative di approfondimento tematico della durata di 3 giorni su Tetti Giardino, pareti verdi e bioedilizia, Fotografia per l’architettura e Museologia, aperti non solo a tecnici e esperti ma anche a studenti e interessati al tema della conservazione e del restauro.