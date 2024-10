Il Museo Archeologico di Reggio Calabria celebra il bergamotto

Il mese di agosto si chiude con un appuntamento “gustoso”, da non perdere, per gli ospiti del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nella meravigliosa cornice della Terrazza sullo Stretto. Per il programma delle Notti d’Estate 2019, sabato 31 agosto, a partire dalle ore 20.30, in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e con l’Associazione Pasticcieri Artigiani Reggini, si terrà la Conversazione con lo storico Pasquale Amato, docente all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, responsabile della Sezione Storia del CIS della Calabria e portavoce del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria, su “Il Bergamotto di Reggio Calabria e i Bronzi di Riace. Due eccellenze mondiali di Reggio Metropolitana”.

L’incontro festeggia la quarta edizione, per l’ampia e sentita partecipazione del pubblico negli anni precedenti. Ed è la prima presentazione ufficiale del Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria.

Interverranno per i saluti: il direttore del MArRC Carmelo Malacrino e la presidente del CIS della Calabria Loreley Rosita Borruto.

«Quest’incontro avviene in un momento importante, perché la procedura in corso per il riconoscimento da parte dell’Unesco del Bergamotto di Reggio Calabria come patrimonio dell’Umanità è in una fase avanzata. Con i Bronzi di Riace sono le eccellenze mondiali che la Città Metropolitana può vantare. E il loro accostamento come beni identitari è stata una intuizione felice e vincente condivisa con il direttore Malacrino», afferma il professore Amato.

«Il “principe mondiale degli agrumi” è legato al territorio in cui cresce fiorente, come il prosciutto di Parma – continua –. Il marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta) è strettamente legato al territorio di produzione, che di solito è un comune o una provincia. Il Bergamotto è legato all’area di Reggio Calabria. Le condizioni microclimatiche e di ventilazione e le caratteristiche del terreno, collegato al mare e a terrazzamento, fanno sì che attecchisca e si sviluppi florido soltanto in quest’area». Spiega lo studioso: «Il vento cosiddetto di canale si insinua nelle fiumare facendo abbassare le temperature, in modo da proteggere dal caldo la pianta del Bergamotto. Questo è il motivo per cui non attecchisce invece sull’altra sponda dello Stretto o nell’area della Piana».