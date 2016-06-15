Il ‘Nerone di Calabria 2011’ della Casa Vinicola Criserà vince il Five Star Wine Awards

di Antonello Diano – La 50ª edizione del Vinitaly di Verona vede trionfare la Casa Vinicola Criserà e nello specifico il loro “Nerone di Calabria 2011” che con il punteggio di 90/100 risulta uno dei vini vincitori.

Il premio Five Star Wine Awards

Il Five Star Wine Awards è un premio nato 23 anni fa, con la mission di stimolare e premiare quelle Aziende Vinicole che investono nel migliorare la qualità dei propri prodotti.

Il premio dopo 23 anni è diventato uno strumento di promozione dei prodotti nel mercato internazionale divenendone garante della qualità dei vini.

La giuria che ha selezionato i vini vincitori è composta da Master of Wine, Master Sommelier, Sommelier e giornalisti professionisti.

La soddisfazione di Franco Tramontana

Franco Tramontana esprime la soddisfazione ed una carica di ottimismo, poiché “al vino calabrese non manca nulla, ha tutte le carte in regola per poterci proporre e far degustare quelli che chiamiamo i tesori di Calabria in bottiglia”.

Nello specifico Il “Nerone di Calabria”, IGT Calabria rosso, è prodotto con vitigni Calabrese (o Nero d’Avola) e Sangiovese, le cui uve sono vendemmiate tardivamente per ottenere il massimo della concentrazione aromatica. Dopo l’affinamento in barriques di rovere si ottiene un vino corposo, di colore rosso rubino intenso e dai sentori speziati, indicato per accompagnare al meglio i piatti della tradizione culinaria calabrese.

La Casa Vinicola Criserà

Nata alla fine del 1800, la Casa Vinicola Criserà vanta una lunga tradizione familiare di amore e dedizione alla propria terra, al culto della vigna e del buon vino. Una famiglia calabrese di antiche tradizioni, profondamente radicata nei valori piu’ autentici, che ha tramandato per quattro generazioni, fino ad arrivare ad oggi, realtà aziendale in piena espansione. L’azienda Criserà per vocazione oltre che per mestiere, dopo anni di sperimentati affinamenti si propone sul mercato con una gamma di vini IGT dalla natura ben definita, contraddistinti da un carattere forte e da grande finezza ed eleganza. Mantenendo un’ottica mirata alla genuinità, all’impegno nel selezionare vitigni autoctoni di qualità, oggi si avvale delle più moderne tecnologie per raggiungere livelli di elevata competitività e ricerca standard qualitativi sempre più adeguati alla domanda del mercato globale. Ciò ha consentito ai vini Criserà di ottenere premi e riconoscimenti nazionali ed esteri oltre che di essere valorizzati nelle più importanti Guide enogastronomiche. La filosofia delle Cantine Criserà si esprime nel contatto personale con i clienti italiani ed esteri, graditi ospiti nelle strutture aziendali, dove possono degustare la vasta gamma di vini che la cantina produce”