“Il Piccolo Principe” e la magia del cielo di Reggio: 1000 Droni per una favola senza tempo

L’Arena dello Stretto di Reggio Calabria si prepara ad ospitare un evento straordinario: domenica 21 settembre, il cielo della città si illuminerà con il nuovo spettacolo di droni luminosi “Il Piccolo Principe – A Celestial Voyage”.

L’evento, che rappresenta una delle iniziative di rigenerazione urbana finanziate dal PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, è un omaggio al capolavoro senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry. Grazie all’uso della tecnologia all’avanguardia, 1000 droni luminosi daranno vita alle illustrazioni originali del libro, ricreando scene indimenticabili come l’incontro con la volpe, il viaggio attraverso i pianeti e il ritorno al suo amato pianeta.

Questa edizione, che segna un grande salto in avanti rispetto al passato, si presenta come unico appuntamento nazionale: è il primo spettacolo ufficiale ispirato al Piccolo Principe e realizzato in Italia su licenza, grazie alla collaborazione tra ARTECH e DRONISOS, leader mondiali nella tecnologia dei droni per spettacoli.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21:30 e si concluderà circa un’ora dopo, offrendo una narrazione visiva unica che si potrà godere lungo tutto il Lungomare Falcomatà. L’invito è di arrivare per tempo, in quanto questo evento esclusivo rappresenta una novità assoluta per Reggio Calabria e non verrà replicato.

Le parole dell’Assessore Carmelo Romeo

L’Assessore Comunale Carmelo Romeo, entusiasta di riproporre un evento che ha già entusiasmato centinaia di turisti e cittadini lo scorso Natale, ha dichiarato:

“Siamo davvero contenti di presentare questo nuovo spettacolo di droni. Dopo il successo di Natale, volevamo fortemente riproporre quest’idea che è stata accolta con entusiasmo da migliaia di turisti e cittadini.”

Romeo ha poi aggiunto:

“Quest’anno non ci limiteremo a 500 droni, ma avremo ben 1000 droni. Non sarà più uno spettacolo da 10 minuti, ma un vero e proprio show della durata di 22 minuti. Si potrà assistere all’intero evento da tutto il lungomare, con i droni che decolleranno dall’Arena dello Stretto, ma saranno visibili in tutta la zona. Come lo scorso Natale, ci sarà anche una narrazione che accompagnerà le immagini, rendendo l’esperienza ancora più emozionante.”

Non perdere l’appuntamento

Un’occasione imperdibile per vivere la magia della favola del Piccolo Principe, avvolti dalle luci dei droni e dalle emozionanti immagini che ripercorrono le avventure del celebre protagonista. Questo spettacolo rappresenta non solo un’importante opportunità culturale per la città, ma anche un’ulteriore vetrina per la valorizzazione turistica di Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo.

L’appuntamento con lo spettacolo di droni è fissato per domenica 21 settembre, con inizio alle 21:30 all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.