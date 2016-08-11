Il Polo museale della Calabria comunica gli orari di apertura a Ferragosto
Il Polo Museale della Calabria indica gli orari di musei, parchi archeologici e chiese statali aperti lunedì 15 agosto 2016
11 Agosto 2016 - 14:22 | di Redazione
Il Polo Museale della Calabria, in occasione della festività di Ferragosto, comunica i seguenti orari di apertura dei luoghi della cultura statali di propria competenza che saranno osservati lunedì 15 agosto 2016.
Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: apertura a richiesta (servizio svolto da volontariato e collegato all’attività della Cattedrale di Gerace)
Galleria Nazionale di Cosenza
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: ore 8.00 – 20.00
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: 8.00 – 20.00 (servizio svolto per committenza del Comune di Isola di Capo Rizzuto)
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 20.00 (chiusura biglietteria ore 19.30)
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 19.30
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 -19.30
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: 9.00 -19.00
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Orari di apertura al pubblico: 8.30 -13.00
Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00
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