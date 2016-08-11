City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il Polo museale della Calabria comunica gli orari di apertura a Ferragosto

Il Polo Museale della Calabria indica gli orari di musei, parchi archeologici e chiese statali aperti lunedì 15 agosto 2016

11 Agosto 2016 - 14:22 | di Redazione

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri

Il Polo Museale della Calabria, in occasione della festività di Ferragosto, comunica i seguenti orari di apertura dei luoghi della cultura statali di propria competenza che saranno osservati lunedì 15 agosto 2016.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: apertura a richiesta (servizio svolto da volontariato e collegato all’attività della Cattedrale di Gerace)
Galleria Nazionale di Cosenza
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00
La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: ore 8.00 – 20.00
Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: 8.00 – 20.00 (servizio svolto per committenza del Comune di Isola di Capo Rizzuto)
Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 20.00 (chiusura biglietteria ore 19.30)
Museo Archeologico Nazionale di Crotone
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 19.30
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)
Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 -19.30
Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)
Orario di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)
Orari di apertura al pubblico: 9.00 -19.00
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)
Orari di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)
Orari di apertura al pubblico: 8.30 -13.00
Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia
Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cassano allo IonioCosenzaCrotoneGeraceIsola Capo RizzutoLocriMiletoMonasteraceStiloVibo Valentia Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?