Il Polo museale della Calabria comunica gli orari di apertura a Ferragosto

Il Polo Museale della Calabria, in occasione della festività di Ferragosto, comunica i seguenti orari di apertura dei luoghi della cultura statali di propria competenza che saranno osservati lunedì 15 agosto 2016.

Chiesa di San Francesco d’Assisi – Gerace (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: apertura a richiesta (servizio svolto da volontariato e collegato all’attività della Cattedrale di Gerace)

Galleria Nazionale di Cosenza

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00

La Cattolica – Stilo (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: ore 8.00 – 20.00

Le Castella – Isola Capo Rizzuto (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: 8.00 – 20.00 (servizio svolto per committenza del Comune di Isola di Capo Rizzuto)

Museo Archeologico Nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 20.00 (chiusura biglietteria ore 19.30)

Museo Archeologico Nazionale di Crotone

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 – 19.30

Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide – Cassano all’Ionio (Cosenza)

Orari di apertura al pubblico: ore 9.00 -19.30

Museo Archeologico e Parco Archeologico dell’antica Kaulon – Monasterace (Reggio Calabria)

Orario di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna (Crotone)

Orari di apertura al pubblico: 9.00 -19.00

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri (Reggio Calabria)

Orari di apertura al pubblico: 9.00 – 19.30

Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium – Roccelletta di Borgia (Catanzaro)

Orari di apertura al pubblico: 8.30 -13.00

Museo Statale di Mileto – Vibo Valentia

Orari di apertura al pubblico: ore 10.00 -18.00