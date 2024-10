Il premio mondiale “Booking Hero” vinto da un’attività di Villa San Giovanni

Arriva a Villa San Giovanni un riconoscimento importante che, soprattutto, a livello turistico non può passare inosservato. Il premio mondiale “Booking Hero” che ha ricevuto migliaia di candidature ha visto posizionarsi nel primo posto del podio un’attività di Villa San Giovanni e il sindaco Giovanni Siclari con la sua amministrazione e il senatore Marco Siclari, hanno voluto ringraziare questa realtà per l’enorme risultato ottenuto che mette in una vetrina mondiale l’intera città consegnando una pergamena a Palazzo San Giovanni in segno di riconoscimento.

Booking.com per dare ai professionisti del settore dell’ospitalità il riconoscimento dovuto per gli sforzi e la passione dedicati alla buona riuscita (e a volte anche di più) dei viaggi dei propri ospiti ha selezionato le migliori storie di ospitalità e tra i Booking Hero di quest’anno troviamo Corrado e Angela, proprietari di un b&b a Villa, che hanno fatto sentire i propri ospiti proprio come se fossero parte della loro famiglia, durante un’emergenza nel cuore della notte.

«Siamo stati orgogliosi e felici di aver ricevuto questo premio – dichiarano Corrado e Angela ricevuti a Palazzo San Giovanni – e siamo ancora più entusiasti di poter rappresentare l’Italia nel mondo lanciando un messaggio preciso proprio dalla Calabria. Qui l’ospitalità è un’eccellenza e chi viene a scoprire le meraviglie dei nostri territori non rimane mai deluso. Da cittadini villesi e da imprenditori siamo lieti di poter condividere che la città questo importante risultato. La nostra è una piccola attività nata da un sogno e oggi stiamo realizzando qualcosa che poteva apparire impossibile. Ringraziamo il sindaco, l’amministrazione e il senatore Siclari per aver accolto e condiviso con noi questo momento unico per la nostra terra».

Tanta emozione durante la consegna della pergamena come attestato di riconoscimento dove a Corrado Sorrentino l’amministrazione, il sindaco Siclari, l’assessore alle attività produttive Pietro Caminiti e l’assessore al turismo Giovanni Imbesi hanno rivolto «un ringraziamento e viva riconoscenza per aver dato lustro all’immagine della Città di Villa San Giovanni e di tutta la Calabria con impareggiabile espressione di ospitalità̀, altruismo ed eroismo, riconosciuta, a livello mondiale, con il BOOKING HERO 2018, quale primo caso in Italia».

A livello globale quasi due terzi (63%) dei viaggiatori dichiarano che il proprio soggiorno sia stato migliore grazie all’impegno della persona che gestiva l’alloggio, ovvero dei partner che fanno di tutto per offrire ai propri ospiti la migliore esperienza di viaggio possibile, proprio come i Booking Hero. I Vincitori del Primo Premio Booking Hero Corrado e Angela, proprietari dell’Around the World Bed and Breakfast a Villa San Giovanni, Italia sono stati nominati da Kim e Jim dagli Stati Uniti seguiti da una realtà in Uganda e Nuova Zelanda.