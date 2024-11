Il progetto Baby Sensory arriva a Reggio Calabria

Tra le novità di questo anno appena cominciato c’è una sorpresa anche per i piccolissimi accompagnati da mamma e papà: si tratta del Baby Sensory , un metodo innovativo proveniente dall’Inghilterra e interamente pensato per i bambini di età compresa tra 0 e 15/18 mesi.

L’idea nasce dall’esperienza della psicopedagogista Lyn Day che dopo avere sperimentato le tecniche nella propria professione educativa, le ha sistematizzate in un metodo che si è diffuso in tutto il mondo, compresa l’Italia.

A Reggio Calabria, l’esperienza è attiva dal 2014 grazie alla collaborazione con il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano, prima attraverso una sperimentazione presso l’Istituto di Maria Ausiliatrice e da settembre con l’istituzione di una sede dedicata, sul Corso Garibaldi (Galleria Caminiti ) presso la quale sono state avviate le classi di sviluppo per i bambini e i genitori.

“Il Baby Sensory – spiega la responsabile del progetto per Reggio Calabria la pedagogista Antonella Muscatello – è un metodo fantastico perché permette di creare un ambiente favorevole per l’apprendimento. I bambini nascono con un grande desiderio di scoperta e una spiccata curiosità: fornire stimoli adeguati è il compito di noi adulti. Una classe baby sensory arricchisce le opportunità del bambino, contribuendo così al suo sviluppo sensoriale, cognitivo, emotivo e sociale”.

Le attività variano di settimana in settimana, proprio per permettere ai partecipanti di immergersi in uno spazio ludico sempre entusiasmante e molto coinvolgente: marionette, strumenti musicali, filastrocche, luci, colori e suoni fanno parte delle esperienze sensoriali che compongono ciascun incontro, che ha sempre la durata di un’ora. È un tempo prezioso di relazione e di gioco, per ogni genitore con il proprio figlio, ma anche tra i bambini e tra gli adulti presenti che possono scambiarsi idee ed esperienze in un ambiente informale e piacevole.

Lo scorso 22 dicembre si è tenuto il primo Christmas Party di Reggio Calabria che ha visto la partecipazione di molti genitori con i loro piccoli. Dal prossimo sabato 16 gennaio, ripartiranno gli incontri settimanali presso la sede. È possibile visitare la classe per incontri dimostrativi e sperimentare insieme le diverse attività ed esperienze. Info e contatti: Antonella Muscatello 3495348364 – email reggiocalabria@babysensory.it; pagina facebook: baby sensory reggio calabria