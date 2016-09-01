Il reggino Vitrioli del Vespa Club vince l’Audax Aupilia 2016 nella categoria vintage
Il reggino Vincenzo Vitrioli del Vespa Club Reggio Calabria si impone nella categoria vintage dell'Audax Apulia 2016, circuito di circa 500 km con partenza da Bari
01 Settembre 2016 - 12:40 | di Domenico Suraci
E’ Vincenzo Vitrioli del Vespa Club Reggio Calabria il vincitore, nella categoria vintage, dell’Audax Apulia 2016. La gara, valevole come prova per il Trofeo sport regolarità della Federazione Motociclistica Italiana, si è svolta il 27 e 28 agosto con partenza da Bari.
In un circuito di circa 500 km Vitrioli, accompagnato in sella dalla moglie Patrizia Frontino, (unica partecipante del gentil sesso a concludere la gara) ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza proveniente da ogni parte d’Italia classificandosi, tra l’altro, al quarto posto nella classifica assoluta e dal terzo nella prova speciale. Ottimo il risultato ottenuto dagli altri due partecipanti del Vespa Club Reggio Calabria, Luvarà Antonino e Malavenda Antonio che hanno conseguito il brevetto di pilota Audax.
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