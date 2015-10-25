Il servizio navetta dall’imbarcadero Caronte&Tourist per l’Aeroporto dello Stretto

La Società di Gestione dell’Aeroporto dello Stretto rende noto che dal 26 ottobre sarà già attivo il servizio di trasporto CHI-AMA Bus che permetterà ai cittadini di Messina di attraversare lo Stretto gratuitamente dall’imbarcadero Caronte&Tourist e raggiungere comodamente lo scalo aeroportuale “Tito Minniti”, in coincidenza dei voli in partenza ed in arrivo per e da Milano e Roma sia per quanto riguarda i primi voli in partenza del mattino sia gli ultimi voli in arrivo della sera. Tale servizio è organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria, grazie ad un finanziamento a valere su Fondi POR 2007-2013 nell’ambito dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL).

Un servizio integrato terra-mare

Una risposta concreta alle esigenze di mobilità dei passeggeri dell’Aeroporto dello Stretto con origine o destinazione Sicilia, che offre un trasporto integrato in unica tratta combinata continua terra-mare, in collaborazione con Caronte&Tourist, a partire dai porti di Messina e Villa San Giovanni. Ovviamente il servizio CHI-AMA Bus non si esaudirà con le sole tratte precedentemente indicate, ma potrà essere utilizzato anche prenotandone i servizi al numero verde 800000036 oppure inviando una mail a chiamabus@provincia.rc.it con le seguenti modalità: è previsto, su richiesta, infatti, il servizio giornaliero in coincidenza con i voli in partenza/arrivo dall’Aeroporto dello Stretto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro 48h dalla partenza/arrivo del volo. I servizi della fascia giornaliera avranno un costo variabile da 5 a 8 euro in funzione del numero di passeggeri a bordo. Eventuali agevolazioni e prestazioni speciali saranno concordate nel rispetto del regolamento del servizio CHI-AMA Bus.

Il contenimento dei costi del servizio è il frutto dell’accordo tra Provincia di Reggio Calabria e Caronte&Tourist che ha offerto gratuitamente il traghettamento nella fase di avvio del servizio. I mezzi utilizzati sono autovetture 8+1 posti e autobus di capacità fino a 50 posti.

Dove è disponibile il servizio

Il servizio CHI-AMA Bus sarà direttamente disponibile in prossimità degli imbarchi delle navi Caronte&Tourist. Ovviamente per gli orari dei mezzi destinati alle partenze si è tenuto conto del tempo tecnico per il check-in dei passeggeri. Per maggiori informazioni e consultazione degli orari visitare il sito www.aeroportodellostretto.it.