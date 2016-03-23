Il Social Network Mebook! Continua la sua crescita

Il social network italiano dedicato alla cultura ha superato i 6000 iscritti e punta ai 10.000 entro il 2016, aprendosi all'Europa

Mebook!, il Social Network Italiano dedicato alla Cultura, continua la sua ascesa. Dopo aver raggiunto 6000 iscritti nel Febbraio 2016, sta aprendosi le “porte” verso l’Europa.

Sempre più iscritti all’interno di questa grande community, nata originariamente per gli scrittori e gli editori ed in seguito rivolta anche a tutti quelli che amano o sono interessanti alla Cultura. Profili, pagine, gruppi, interviste e recensioni sono i principali servizi che offre questo social settoriale.

Inoltre grazie anche all’inserimento di notizie da parte alcuni dei suoi iscritti si aggiorna giorno dopo giorno con molti contenuti. Il suo fondatore Salvatore Cucinotta, insieme all’Associazione Culturale Fahrenheit 451 che è partner di Mebook!, prevedono 10.000 iscritti nel 2016.

C’è chi iscrive come scrittore o editore o semplicemente per interesse o curiosità. Work in progress su molte novità che presto saranno inserite sul social. Per iscriversi basta andare su www.mebook.it e compilare il form con i propri dati.