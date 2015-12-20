Il Val Gallico chiude il 2015 con la decima vittoria in C

Crotone.

Parte benissimo il Val Gallico di Coach Polimeni ( che sostituisce coach Gebbia assente per questa partita), rallentato solo dall infortunio di Tramontana che lo terrà fuori quasi per l’intera durata del match. Val Gallico in vantaggio anche di 16 punti tra il secondo e il terzo quarto, ma il crotone non molla e rimane li, e con la voglia di vincere dei suoi 4 senior Di Vico, Zagami, Venuto e Batista cerca di rientrare in partita. Un Luca Laganà ancor< decisivo con 26 punti aiuta la sua squadra a portare a casa il match e chiudere il 2015 con la decima vittoria in C. Ottima comunque la prova del Crotone che con i due nuovi innesti Venuto e Batista darà filo da torcere a tutti, ancor di più tra le mura amiche.

New Team Crotone-Val Gallico 66-73

(13-18,28-38-46-57)

Crotone:Zagami 8,Di Vico 10,Dell’Uomo 2,Castro Batista 16,Venuto 30,Trapasso,Torromino,Riganello,Gemelli,Federico,Lio,Adamo.

All Ugo Maeran

Val Gallico:Viglianisi 17,Barrile 4,Messineo,Neri ,Laganà M 11,Bellantone,Suraci 1,Vazzana 5,Egwoh,Tramontana 5,Romeo 4,Laganà L. 26.All Polimeni Ass Pellicanò

Arbitri Nocera e Loccisano