Nasce Ilici, il mondo della brace secondo Nino Rossi: nuovo ristorante parallelo al Qafiz

La brace come metodo di cottura e insieme come ingrediente per esaltare grandi materie prime del territorio, che siano vegetali, carni o pescato: è questo il filo conduttore di Ilici, il nuovo indirizzo che nasce, a Santa Cristina d’Aspromonte, all’interno della dimora storica ottocentesca già centro nevralgico del ristorante Qafiz, una stella Michelin, di Aspro Cocktail Bar e del boutique hotel Casa Qafiz.

Ilici diventa l’indirizzo esclusivo dove godere di una cucina immediata e conviviale in un contesto di rara bellezza.

A Ilici lo chef patron Nino Rossi, insieme allo chef Nicodemo Sigillò, si esprime attraverso l’utilizzo del carbone di leccio (da qui il nome Ilici, appunto) per proporre una visione diversa sul mondo vegetale, il pescato locale e una selezione di carni. Obiettivo: far godere ai commensali un’esperienza coinvolgente, dedicata alla straordinarietà delle materie prime e allo spirito di condivisione della buona tavola.

La carta dei vini, curata dal sommelier del Qafiz Andrea Gionchetti, è snella e mirata al territorio, senza precludere la possibilità di attingere alla cantina centrale. I cocktails sono curati da Damiano Martino con il team di Aspro Cocktail Bar.

I piatti di Ilici sono ordinabili à la carte e vengono serviti in piatti da condividere al tavolo: da non perdere il Katsu-sando alla parmigiana di melanzane, il Carpaccio di alalunga con salsa ponzu Qafiz e sesamo nero, le Animelle alla brace e disco sauce, i Peperoni arrostiti e foglie di fico, l’Entraña di manzo limousine calabrese o il vero pesce spada catturato dalle passerelle nello Stretto di Messina.

In collaborazione con la pasticceria del ristorante Qafiz, è stata creata una carta dei dolci semplice ma non banale: Crostata al cioccolato Guanaja e gelato di albicocche, Tartelletta alla liquirizia con arancia amara al finocchietto e gelato al mostacciolo…

Ilici apre dal martedì alla domenica sera, anche ai non residenti in hotel. La cena è servita nel fantastico dehors con vista sull’Aspromonte dove è possibile ammirare la maestosità degli alberi di ulivo in una zona riservata adiacente al giardino di Aspro Cocktail Bar e Casa Qafiz.

Trenta posti a sedere, luci soffuse e un servizio di sala attento ma non opprimente rendono questo indirizzo un luogo esclusivo dove vivere un’esperienza memorabile.

Info utili

Ilici – Località Calabretto 1, Santa Cristina d’Aspromonte (RC)

Aperto dal martedì alla domenica sera

☎️ 0966 878800

www.qafiz.it

Instagram: @aspro_e_ilici – @casa_qafiz