La Fip Calabria non va in vacanza.

In data 7 di agosto 2017, il Presidente Paolo Surace ed i consiglieri Massimiliano Serrao,Claudia Soppelsa, Francesco Franco Basile Rognetta e Valerio Chinè si sono riuniti in località Marinella vicino Lamezia Terme per fare il punto della situazione sull’attività federale e provare a programmare il futuro della pallacanestro regionale.

Novità importanti dalla C Silver. Sono otto le squadre che parteciperanno alla corsa verso la Serie B: Basketball Lamezia, Vis Reggio Calabria, Bim Bum Basket Rende, Virtus Catanzaro, Basket Nuova Jolly, Villa San Giovanni, Nuovo Basket Soverato e Scuola di Basket Viola.

Il massimo campionato regionale avrà la seguente modalità: girone all’italiana con partite di andata e ritorno; fase ad orologio tra tutte le squadre in lizza e divisione della season in PlayOff(le prime quattro classificate) e PlayOut(le ultime quattro).

La fase “PlayOff” includerà serie al meglio delle cinque gare sin dalle semifinali.

Nel PlayOut,invece, le serie saranno giocate al meglio delle tre partite.

E’ previsto l’obbligo di due Under per squadra (nati dal 1997 al 2002): il roster di ogni squadra potrà raggiungere il numero di dodici per squadra con l’inserimento di quattro Under.

Non è prevista regola riguardante il limite di giocatori Over 30.