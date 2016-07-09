ImprendiReggioCalabria e Unicredit per la crescita digitale delle aziende
Un pomeriggio dedicato a social marketing, social selling ed e-commerce nella sede di Confindustria Reggio Calabria, con UniCredit e lo sportello ImprendiReggioCalabria
09 Luglio 2016 - 16:54 | di Redazione
Si svolgerà il prossimo martedì 12 luglio, alle ore 14.45, nella Sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), l’incontro formativo dal titolo “Social Marketing, Social Selling, E-commerce – Strumenti digitali per la crescita delle aziende”, organizzato in collaborazione con UniCredit nell’ambito delle attività dello Sportello “ImprendiReggioCalabria”, strumento di supporto all’imprenditoria giovanile promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediteranea di Reggio Calabria, docenti universitari, professionisti in diversi settori, istituzioni e imprenditori.
L’incontro si aprirà con i saluti del presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria, Samuele Furfaro e del referente territoriale di Confindustria Reggio Calabria, sezione Agroalimentare, Giuseppe Quattrone.
La giornata entrerà poi nel vivo dei contenuti, con l’intervento del referente territoriale Confindustria Reggio Calabria sezione Terziario Innovativo e ICT di Unindustria Calabria, Angelo Marra.
Di web marketing e vendita di prodotti alimentari parlerà poi Daniele Vinci del Bizzwai Italian Food Store.
Chiuderanno l’evento i contributi di Antonio Riccio, Stakeholder & Territorial Development Region Sud UniCredit Italia Spa e Giorgio Sacconi, Business Unit Director in H-Farm.
Per la partecipazione al Video Seminar di Unicredit è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://in-formati.unicredit.it/it/corsi/index.php?reg=3&INVIA.x=95&INVIA.y=13&INVIA=INVIA
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