Avanti Reggio al Liceo Volta con “Imprenditori di domani”

All’Aula Socrates del Liceo “A. Volta” si è parlato di futuro, ma con i piedi ben piantati a terra. Martedì 10 febbraio si è svolta la seconda edizione di “Imprenditori di domani”, l’incontro promosso da Avanti Reggio per mettere attorno allo stesso tavolo studenti, scuola e mondo dell’impresa.

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato Vincenzo D’Elia, presidente dell’associazione di promozione sociale Avanti Reggio. «L’obiettivo che ci eravamo posti era quello di creare un momento di confronto concreto tra giovani, scuola e mondo dell’impresa per rendere visibili le opportunità presenti nel nostro territorio», ha detto.

E poi il passaggio più netto: «Crediamo fortemente che investire qui sia una responsabilità prima che una scelta, perché non significa solo credere nelle nostre risorse e competenze, ma creare le condizioni affinché i giovani possano immaginare il proprio futuro qui, senza sentirsi costretti ad andare via».

Nel suo intervento, D’Elia ha anche ringraziato il presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana, per la «costante disponibilità» e l’attenzione verso i progetti che mettono al centro i giovani. Un ringraziamento è andato anche alle realtà che hanno partecipato all’incontro: Agrumaria Reggina, l’associazione FAI, la pasticceria Fragomeni e l’Oleificio Perrone, chiamate a portare esperienze e visioni direttamente agli studenti.

Soddisfazione anche da parte della rappresentanza studentesca. Andrea Romolo, rappresentante d’istituto del Liceo Volta, ha sottolineato la scelta di ospitare l’evento durante un momento simbolico per la scuola: «Come rappresentanti d’istituto abbiamo scelto di sfruttare un giorno della settimana dello studente per offrire ai nostri studenti l’opportunità di ascoltare le testimonianze e confrontarsi con le eccellenze del nostro territorio».

Romolo ha poi ribadito il motivo per cui gli studenti hanno sostenuto l’iniziativa: «Abbiamo sostenuto questa iniziativa di Avanti Reggio perché crediamo nel valore della rete tra giovani e associazioni per rafforzare il legame tra i ragazzi e il proprio territorio».

Un messaggio chiaro, in sintesi: le opportunità non sono solo “altrove”. E costruire un futuro a Reggio può diventare una scelta concreta, se scuola, istituzioni e imprese continuano a parlare la stessa lingua.