Inaugurata la seconda mostra collettiva ‘Un tuffo nell’arte’

Si è inaugurata ieri alle ore 16:00 presso i saloni delle “Officine Miramare” di Reggio Calabria, la seconda edizione della mostra artistica collettiva “un tuffo nell’arte”. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Reggio Calabria Città Metropolitana, da corollario al “44° Tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno”, sarà visitabile dal 27 dicembre al 3 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Curata da Maurizio Quintino vedrà i seguenti 15 artisti locali esporre le loro opere. Per la pittura: Alessandro Allegra, Pino Arco, Eleonora Maria Barbaro, Daniele Chiovaro, Paolo Federico, Emilia Labate, Alessandra Lo Duca, Nicola Lo Duca, Basilio Daniele Mansueto,Tiziana Marra, Giuseppe Murdaca e Nuccio Schepis. Per la fotografia: Bruno Giordano. Per la scultura: Enzo Idà e Gianni De Maria.