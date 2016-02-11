Inaugurata l’enoteca Regionale di Campagna Amica

Si è svolta a Cosenza nel Palazzo della Provincia – Salone degli specchi il Tour della Consapevolezza organizzato da Campagna Amica -Coldiretti e a cui ha partecipato il Direttore Nazionale della Fondazione Campagna Amica Tony De Amicis.

L’evento è stato contrassegnato da una grande partecipazione e da aspetti concreti frutto anche dell’enorme entusiasmo che ha generato la partecipazione ad Expo Milano, consolidando quindi l’impegno per una Calabria antica, autentica.

Il Progetto Economico della Filiera agroalimentare ha visto tre importanti iniziative.

La prima è stata l’inaugurazione dell’Enoteca Regionale di Campagna Amica che avrà sede nel Palazzo della Provincia Bruzia, sarà gestita dallo chef Enzo Barbieri e ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere e apprezzare il comparto vitivinicolo calabrese che segna ormai per qualità e capacità imprenditoriali numeri da record ma anche degustare altre produzioni di eccellenza dell’agricoltura e agroalimentare calabrese.

Presso un importante Centro Commerciale di Rende poi, si è svolto il Mercato di Campagna Amica e sono stati presentati e degustati tre panini, “Contadino”, “Aspromontano” e “Il Terrone” fatti con specialità tipicamente calabresi, che saranno venduti all’interno della struttura commerciale che, segno dei tempi che cambiano, ha mostrato particolare interesse a promuovere questo che ormai incontra il gusto dei cittadini- consumatori sempre di più attenti a mangiare sano e genuino.