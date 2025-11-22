GA-GA, completato il tratto aggiuntivo. Falcomatá: ‘E anche questa é fatta!’

Finalmente una buona notizia per i cittadini di Reggio Calabria e per tutti coloro che viaggiano sulla storica strada che collega la città al cuore della montagna: il tratto aggiuntivo della Gallico – Gambarie è completato e pronto per l’apertura.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha annunciato con entusiasmo, attraverso un post su Facebook, il completamento di circa 600 metri lineari che eliminano le ultime strette doppie curve del vecchio tracciato, migliorando notevolmente la sicurezza e la scorrevolezza della strada. Questo intervento, che ha visto la costruzione di due grandi viadotti per un totale di quasi 200 metri e con una quota di circa 25 metri di altezza, si aggiunge a una lunga serie di lavori per rendere il collegamento tra mare e montagna più rapido ed efficiente.

“Sabato prossimo – 29 novembre – apriamo. Finalmente via il cantiere e niente più semafori”, ha dichiarato il sindaco, evidenziando che la nuova infrastruttura permetterà una percorrenza più comoda e sicura. Un passo fondamentale per la viabilità reggina.

Falcomatà ha ringraziato tutti i tecnici del settore Viabilità della Città Metropolitana e l’impresa che ha realizzato l’opera, ma anche gli Enti, i Comitati e i tanti rappresentanti istituzionali e cittadini che, con il loro impegno, hanno contribuito al successo di questa importante infrastruttura.

Un’opera che non solo migliora la viabilità, ma avvicina ancor di più la città al suo territorio montano, contribuendo a una maggiore coesione tra mare e montagna.