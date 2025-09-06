Elezioni Regionali, Sarica (Lega) inaugura la segreteria politica a Reggio

Si è tenuta nella mattinata di sabato 6 settembre l’inaugurazione della segreteria politica di Francesco Sarica, ex assessore comunale all’epoca della giunta Scopelliti, oggi candidato in quota Lega alle prossime elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre.

Alla presenza di vecchi e nuovi amici, il noto medico reggino ha motivato così la propria scelta: “Ho deciso di tornare in campo, assieme ad un gruppo di professionisti che mi sostengono, perché vogliamo cambiare la città e la Calabria. Punto tantissimo sul settore della sanità, dove conosciamo le necessità urgenti. Vogliamo una sanità più vicina al cittadino”.

La segreteria politica di Francesco Sarica è sita in Corso Garibaldi 68 a Reggio Calabria e terrà aperto ogni giorno, fino alla tornata elettorale del 5 e 6 ottobre. La cittadinanza metropolitana di Reggio Calabria potrà presentare le proprie segnalazioni dalle ore 10:00 alle ore 13:30, e dalle ore 16:30 alle 20:00.